https://static.news.ru/photo/4697f422-66fe-11ea-9246-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале теперь будет сниматься без массовки из-за коронавируса. Команда приняла решение обойтись без зрителей в зале, чтобы не рисковать их здоровьем.

Об этом команда проекта написала на странице шоу в Instagram.

Друзья, мы очень дорожим здоровьем наших зрителей, и, несмотря на то, что их реакция в зале — неотъемлемая часть нашей программы, мы приняли решение с завтрашнего дня снимать без аудитории в студии! — говорится в сообщении.

В России на сегодня зафиксировано 63 случая коронавируса, из них трое заболевших — это итальянец и два китайца. Восемь человек вылечились.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 81 069 человек заразились коронавирусом во всём мире, кроме Китая. Это число превысило соответствующие значения в КНР.