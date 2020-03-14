https://static.news.ru/photo/e605dbaa-66d6-11ea-b3d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: INA Photo Agency/www.imago-images.de/Global Look Press

81 069 человек заразились коронавирусом во всём мире, кроме Китая. Это число превысило соответствующие значения в КНР.

На китайской территории зафиксировано 80 995 случаев инфицирования, передаёт FT. Таким образом, в КНР на 101 пациента меньше, чем в остальных странах.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 160 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вена закроет авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа, рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он добавил, что страна запретит туристам из указанных стран прямой въезд в республику, в том числе из РФ.

В этот же день, 15 марта, о закрытии авиа- и автодорожного сообщения с другими странами заявило руководство Узбекистана.