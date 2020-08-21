Вдовец Легкоступовой приехал с кладбища в студию Малахова

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Вдовец певицы Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов прямо после прощания с женой, которое прошло 20 августа в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве, приехал в студию программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

По словам мужчины, его долго не хотели пускать на церемонию. Многие присутствовавшие в траурном зале именно Фирсова считают виновным в смерти исполнительницы. Однако вдовцу всё же удалось попрощаться с женой и возложить цветы.

Кроме того, яхтсмен отметил, что не знает, какая именно судьба ждёт прах певицы. Родные Легкоступовой приняли решение кремировать её труп.

Валя очень хотела, чтобы он был развеян над Тенерифе. Этот остров был её местом силы. Я пообещал, что если она уйдет раньше меня, то сделаю это, — сказал Фирсов в эфире телеканала «Россия 1».

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в больнице Москвы в возрасте 54 лет. В клинику исполнительница попала с черепно-мозговой травмой. Она впала в кому незадолго до смерти.

Певица, перед тем как оказаться в больнице, рассказала дочери Анетте Бриль о том, как получила травму головы, которая в итоге привела к её смерти. По словам дочери, по дороге в клинику исполнительница призналась, что упала сама. До обнародования этих сведений в СМИ муссировались слухи о причастности к инциденту с падением певицы её мужа Юрия Фирсова.

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущая Дана Борисова назвала мужа Валентины Легкоступовой аферистом и алкоголиком.