Voice: Варнава потратила 15 млн рублей и стала соседкой Макаревича Voice: Варнава купила квартиру рядом с Батуми за $170 тысяч

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Екатерина Варнава

Voice пишет, что актриса Екатерина Варнава купила квартиру в строящемся комплексе Wyndham Grand Residences Batumi Gonio грузинского поселка Гонио в 14 километрах от Батуми. По данным издания, стоимость недвижимости составила $170 тысяч (около 15 млн рублей), а апартаменты Варнавы находятся по соседству с квартирой певца Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

СМИ отмечает, что экс-звезда Comedy Woman выбрала квартиру на пятом этаже двадцатиэтажного корпуса Aqua на побережье Черного моря, а в этом же здании есть квартира у чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Пока неизвестно, собирается ли Варнава переезжать в Грузию либо будет использовать недвижимость как инвестицию.

Ранее Варнава на шоу ведущей Иды Галич «Есть вопросики» объяснила, почему у нее нет детей и планирует ли она их. Актриса призналась, что еще до отношений с режиссером Александром Молочниковым у нее был выкидыш на третьем месяце беременности. Она рассказала, что переживает трагедию до сих пор. Звезда хотела детей от нового возлюбленного и не раз говорила, что видит себя матерью его детей, но Молочников расстался с ней.

Позже Варнава призналась, что набрала 25 килограммов. По ее словам, из-за лишнего веса ее зачастую считают беременной. Поклонники обратили внимание, что артистка стала отдавать предпочтение свободной одежде, хотя в ее социальных сетях часто появлялись фото в нижнем белье и купальниках, демонстрирующих фигуру звезды. Варнава не стала опровергать слух о своей беременности.