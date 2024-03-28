Валерия назвала цель теракта в «Крокус Сити Холле» Валерия заявила, что целью теракта в «Крокусе» была «попытка посеять смуту»

Фото: NEWS.ru

Валерия

В ходе доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» и марафона в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского певица Валерия заявила корреспонденту NEWS.ru, что целью произошедшего в «Крокус Сити Холле» теракта была «попытка посеять смуту в обществе». Она также призвала направить негативные эмоции в положительное русло.

Мне кажется, вот эта эмоция должна быть направлена на любовь, на любовь друг к другу. Ну все равно какой-то выход должен быть? Вот давайте не будем выплескивать агрессию, потому что все равно эмоции находят выход свой. Давайте направим это во что-то благое, — заявила артистка.

Исполнительница добавила, что всегда важно совершать добрые поступки, а сегодня — особенно. Во время беседы с журналистами Валерия также выступила за восстановление концертного зала «Крокус Сити Холл». Она назвала эту площадку лучшей в столице.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о реконструкции после теракта подмосковного «Крокус Сити Холла» обсуждать рано. По его словам, он не стоит на повестке дня, в том числе и потому, что продолжается активная фаза следствия.