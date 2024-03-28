«Это лучший зал Москвы»: Валерия поддержала восстановление «Крокуса» Валерия выступила за восстановление концертного зала «Крокус Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валерия

Певица Валерия выступила за восстановление концертного зала «Крокус Сити Холл». В ходе благотворительного марафона в поддержку подопечных Фонда Константина Хабенского она назвала эту площадку лучшей в столице в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Если вы спросите мое мнение, я считаю, что концертный зал нужно восстанавливать. Когда это нужно — это, конечно, должны решить и люди в том числе. Должно пройти какое-то время, сейчас слишком остро мы все воспринимаем, — пояснила она.

В качестве примера она привела судьбу Театрального центра на Дубровке, в котором в 2002 году произошел теракт во время мюзикла «Норд-Ост», однако сейчас там идут спектакли. Она также подчеркнула, что зал «Крокус Сити Холл» был для артистов вторым домом.

Трудно представить, что нет этой сцены, что нет этих гримерок, в которых мы столько времени проводили, этих рядов. Это все, что мы знаем, — каждый угол этого здания. И концерты, мои лучшие концерты проходили в этом зале. Я считаю, что это лучший зал Москвы, он самый уютный, — подчеркнула Валерия.

В заключение артистка добавила, что именно там создавалась особая атмосфера для артистов и зрителей, а также выразила сомнение в том, что ее получится воссоздать.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о реконструкции после теракта подмосковного «Крокус Сити Холла» обсуждать рано. По его словам, он не стоит на повестке дня, в том числе и потому, что продолжается активная фаза следствия.