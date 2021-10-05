«Валерия будет довольна»: Джигурда выбрал дату боя с Пригожиным

Российский актёр Никита Джигурда в разговоре с NEWS.ru заявил, что выбрал дату боя с продюсером Иосифом Пригожиным — 12 декабря 2021-го. Шоумен отметил, что последний пока боится выйти против него в октагоне. Артист подчеркнул, что последствиями встречи может остаться довольна супруга Пригожина — певица Валерия.

Я ему (Пригожину. — NEWS.ru) вправлю мозги на место, подрихтую фейс. Может, он после этого пластическую операцию сделает, это его украсит, колобок свой уменьшит, гормоны, что называется, у него выделятся от страха — адреналин, Валерия останется довольна. Я считаю, что это хорошее дело — когда можно в ринге или октагоне выяснить отношения, — считает Джигурда.

Собеседник подчеркнул, что считает неадекватной реакцию Пригожина на критику в свой адрес со стороны Джигурды, хотя последний просто назвал его «хреновым продюсером», не раскрутившим «замечательную певицу Валерию» на мировом уровне. А в России исполнительницу сделал популярной экс-супруг Валерии — продюсер Александр Шульгин, заключил Джигурда.

При этом [Пригожин] вызывал Серёгу Шнурова на поединок, взывая к его мужским качествам, а сам, будучи русским, подчёркиваю, евреем, рождённым в Дагестане, зассал, хотя я не оскорблял его замечательную певицу Валерию. Йося неадекватно отреагировал, сейчас спрыгивает, будем дожимать, — добавил Джигурда.

Артист отметил, что выйти против него на бой отказались также телеведущий Владимир Соловьёв и адвокат Сергей Жорин, назвав шоумена «городским сумасшедшим, наркоманом и больным на голову бездарным актёром». Джигурда также анонсировал ещё один бой в октагоне «с очень известным в шоу-бизнесе персонажем», но по условиям контракта отказался раскрыть имя соперника.

Ранее Джигурда дал согласие на второй бой с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Артист отметил, что к первому поединку готовился две недели, всего лишь не употребляя крепких алкогольных напитков, делая гимнастику и устраивая лёгкие пробежки. Теперь собеседник не против реванша.