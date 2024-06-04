«В трусах надо ходить в огороде»: Барецкий придумал дресс-код для артистов Шоумен Барецкий предложил переодеть артистов во фраки и сарафаны

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru предложил переодеть артистов во фраки и сарафаны. Комментируя выступление певицы Ольги Бузовой в откровенном наряде на концерте в Уфе, он подчеркнул, что в трусах надо ходить у себя в огороде, а не бегать по передачам.

В трусах надо ходить в огороде у себя, а не бегать по передачам. Нужен дресс-код, как в СССР. Все музыканты должны быть во фраках. На экранах обязательно во фраках, в костюмах. Женщины — в закрытых платьях, сарафанах, — пояснил Барецкий.

По мнению шоумена, нужно запретить звездам носить солдатские трусы. Как отметил Барецкий, артистам не стоит «трясти своими причиндалами», ведь не всем зрителям это нравится. Он заявил, что важно не то, как знаменитость выглядит, а ее талант. Шоумен предложил оставить откровенные наряды для фотографий в соцсетях, а не для сцены.

Ничего не надо придумывать. Люди в СССР играли на гитарах, пели, стояли, не дергались, не прыгали, было идеально. И Западу было интересно, он с нас пример брал. Вспомните The Beatles, они никогда не выступали в майках, — заключил Барецкий.

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова на фоне выступления Бузовой в Уфе ранее предложила ввести требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений. Соответствующее обращение она направила министру культуры РФ Ольге Любимовой.