В театре подтвердили госпитализацию Хазанова

https://static.news.ru/photo/f176a232-be22-11ea-b165-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Хазанов в спектакле «Фальшивая нота» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Руководство Театра эстрады сообщило о состоянии здоровья народного артиста Советского Союза Геннадия Хазанова. Артист в настоящий момент находится в центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева.

Он проходит в медицинском учреждении плановое обследование, говорится на сайте театра. Актёр поедет домой уже 5 июля.

Ранее в СМИ появилась информация, что Геннадий Хазанов госпитализирован с нестабильной стенокардией в одну из клиник в Москве. В сообщениях уточняется, что накануне Хазанов отказался от госпитализации, после того как ему оказали первую помощь. Актёр опроверг информацию, что вызывал врачей.

Как писал NEWS.ru, он попросил журналистов не беспокоиться о его самочувствии.

Хазанов пришёл на эстраду более 30 лет назад. Он известен зрителям по ролям в фильмах «Тихие омуты» (2000), «Снежная королева» (2003), «Кавказская пленница» (2014). Артист также озвучивал мультфильмы. Голосом Хазанова говорит попугай Кеша в трёх частях мультфильма «Возвращение блудного попугая» (1984, 1987, 1988). С 1997 года Хазанов является художественным руководителем Московского театра эстрады.