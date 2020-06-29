В суд поступило дело против нарушившей карантин Волочковой

https://static.news.ru/photo/711283a0-ba16-11ea-8a4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дела в отношении балерины Анастасии Волочковой и её спутника, посетивших Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, поступили в местный суд.

В закрытое на карантин село Дивеево они попали обходным путём полями. Хотели посетить монастырь и проехать по святым местам. Им это удалось. Перед отъездом они решили посетить магазин «Продукты», где на них и были составлены протоколы об административных правонарушениях, — сообщил РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

Как уточняет издание «Подъём», во время встречи с полицейскими Волочкова назвала одного из них «чмом» и пригрозила федеральным скандалом. Сотрудник МВД заявил, что может также привлечь её к ответственности за оскорбление представителя власти.

По словам Лазарева, Волочкова и её спутник привлекаются к административной ответственности по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях: балерина — по части 1 статьи 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения), её спутник — по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Волочковой грозит штраф от 1 тыс. рублей, а мужчине — от 15 тыс. Дата рассмотрения дел пока не назначена.

Как писал NEWS.ru, балерина Анастасия Волочкова тайно приехала в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, расположенный в закрытом на карантин селе Дивеево в Нижегородской области. На своей странице в Instagram она разместила снимки в ярких платьях на фоне святыни и решила призвать «к совести» губернатора Глеба Никитина.

В свою очередь губернатор Нижегородской области не стал медлить с ответом. В своём аккаунте он сообщил, что узнал о визите звезды через соцсети. Он подчеркнул, что решение закрыть село на карантин было вызвано вынужденными мерами. Количество заражённых на душу населения в селе в 1,6 раза больше, чем в Москве.

Никитин отметил, что закон един для всех, в том числе для звёзд шоу-бизнеса, поэтому всем нарушителям будут выписаны штрафы. Комментируя высказывание Волочковой, политик заявил, что «известность — это не привилегия и не вседозволенность, это прежде всего ответственность за тех, кто может на тебя равняться».

Ранее правительство Нижегородской области подтвердило заражение 76 человек в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. С 25 апреля село Дивеево закрыли на карантин. К 27 апреля там было подтверждено 77 случаев заражения, за пределами монастыря COVID-19 был диагностирован только у одного человека.

Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. По состоянию на утро 29 июня в Дивеевском районе выявлено 424 случая заражения коронавирусом.