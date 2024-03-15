«В России не та атмосфера»: вернется ли Леонтьев на сцену, где он сейчас

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Валерий Леонтьев

Концертный директор народного артиста России Валерия Леонтьева раскрыл, будет ли певец выступать в свой юбилей. Вернется ли он на сцену, где сейчас живет Леонтьев, почему не возвращался в Россию?

Вернется ли Леонтьев на сцену в свой юбилей

19 марта Леонтьеву исполнится 75 лет. Концертный директор певца Борис Чигирев в беседе с NEWS.ru заявил, что артист не планирует никаких концертов на свой юбилей. Кроме того, исполнитель не собирается отмечать день рождения даже в кругу близких людей.

«Все по-прежнему, никаких концертов у Леонтьева не будет. Он никак не собирается отмечать [юбилей], для него это не праздник», — сказал собеседник NEWS.ru.

Отвечая на вопрос о том, где сейчас живет Леонтьев — в США или в России, Чигирев сказал, что артист находится в Москве, но его жена Людмила Исакович проживает в Майами. Как уточнил менеджер исполнителя, в январе этого года певец выступил на вечеринке в Дубае, потому что его пригласили друзья. В другой ситуации Леонтьев, возможно, не принял бы приглашение, добавил Чигирев.

Директор не стал отвечать на вопрос NEWS.ru, почему Леонтьев никогда не высказывался о специальной военной операции. По его словам, это может сделать только сам артист, но в последние годы Леонтьев не дает интервью.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Валерий Леонтьев

При каких условиях Леонтьев может вернуться на сцену

В начале марта Telegram-канал Mash сообщил, что Леонтьев выдвинул условия своего возвращения к концертной деятельности на большой сцене, одним из которых является завершение СВО. По данным источника, артист также принял решение, что если и начнет выступать, то только в России.

Как стало известно каналу, музыкант признался, что сейчас поет только на частных корпоративах за границей. Цена за такое выступление начинается от $100 тыс., а все песни он исполняет под фонограмму. По информации Mash, Леонтьев отказался от публичного концерта в Дубае в мае, поскольку ему тяжело долго готовиться к классическому шоу и активно танцевать на нем из-за возраста.

«Сейчас для певца существуют две фундаментальные проблемы: 1) страх, что не соберется полный зал, прям по-легендарному; 2) во время выступления будут косяки, чтобы их избежать, надо репетировать заранее и взять время на подготовку. Поэтому Леонтьев принял решение, что если и идти на риск, то только на родине. Ведь в России гарантированно будет аншлаг среди ностальгирующих поклонников», — писал Mash.

В то же время Чигирев в разговоре с Telegram-каналом SHOT опроверг информацию о сорвавшемся майском концерте Леонтьева в Дубае. По словам менеджера, на этот период у артиста не было запланировано выступлений в ОАЭ.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Валерий Леонтьев

Где сейчас живет Леонтьев

Артист улетел из России после начала спецоперации и впервые пропустил съемки музыкального фестиваля «Песня года», на сцене которого ежегодно выступал с 1981 года. Сам Леонтьев не дает интервью, однако о его местоположении сообщают коллеги. Так, музыкант Юрий Лоза рассказывал, что певец обосновался в США, где уже более 20 лет живет его супруга Людмила Исакович.

В ноябре прошлого года друг Леонтьева композитор Михаил Герцман в беседе с изданием «Абзац» объяснил, почему артист не возвращается в Россию из США.

«Я думаю, что сейчас не та атмосфера в России, чтобы вернуться. Он не понимает, что происходит. Многих признают иноагентами. Лет же ему прилично», — предположил Герцман.

При этом в январе текущего года Чигирев назвал недостоверной информацию, что Леонтьев эмигрировал в США. Он подчеркнул, что супруга артиста давно проживает в Штатах и певец регулярно ее навещает.

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