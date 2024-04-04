В Голливуде началась работа над новой «Матрицей» Студия Warner Bros. работает над новым фильмом из цикла «Матрица»

Фото: KPA/Global Look Press

Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка»

Студия Warner Bros. начала работу над новой частью фантастического боевика «Матрица». Как сообщает издание The Hollywood Reporter, автором идеи для пятой части стал американский режиссер и сценарист Дрю Годдард, известный по работе над фильмами «Марсианин», «Хижина в лесу» и «Война миров Z». Этот фильм станет первым, в котором работавшие над тремя другими частями «Матрицы» Лана и Лилли Вачовски не будут задействованы напрямую. Однако Лана Вачовски назначена исполнительным продюсером картины.

Дрю пришел в Warner Bros. с новой идеей, которая, как мы все считаем, станет невероятным способом продолжения мира «Матрицы», одновременно отдавая дань уважения тому, что Лана и Лилли начали более 25 лет назад, и предлагая уникальную точку зрения, основанную на его собственной любви к фильму. сериалам и персонажам, — заявил президент по производству Warner Bros. Motion Pictures Джесси Эрман.

Первый фильм «Матрица» вышел на экраны в 1999 году и получил четыре «Оскара». Картина также вошла в топ-250 лучших фильмов по версии сайта «Кинопоиск» и заняла в нем 74-е место. Фильмы «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» зрители увидели в 2003 году. Картина «Матрица: Воскрешение» вышла в 2021 году. Также частью истории стал аниме-сериал «Аниматрица», посвященный некоторым событиям, оставшимся за кадром в фильмах.

Ранее стало известно, что режиссер Тим Бертон переснимет научно-фантастический фильм 1958 года «Атака 50-футовой женщины». Сценарий для проекта напишет автор «Исчезнувшей» Гиллиан Флинн. Сюжет оригинального фильма строился вокруг богатой наследницы, которая после встречи с инопланетянами вырастает до гигантских размеров. После этого она решает отомстить мужу-изменщику, а также сражается с американскими военными, считающими ее опасной для нацбезопасности США.