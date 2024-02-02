Тим Бертон снимет ремейк фильма о гигантской женщине Тим Бертон снимет ремейк фильма «Атака 50-футовой женщины»

Фото: Global Look Press

Постер к фильму «Атака 50-футовой женщины»

Американский режиссер Тим Бертон переснимет научно-фантастический фильм 1958 года «Атака 50-футовой женщины», сообщает Deadline. Сценарий для проекта напишет автор «Исчезнувшей» Гиллиан Флинн.

Отмечается, что постановщик займется переосмыслением культовой картины. Как пишет портал, кинокомпания Warner Bros. решилась на ремейк фильма о сильной женщине после прошлогоднего кассового успеха «Барби». Приблизительная дата выхода фильма не называется.

Сюжет оригинального фильма строился вокруг богатой наследницы, которая после встречи с инопланетянами вырастает до гигантских размеров. После этого она решает отомстить мужу-изменщику, а также сражается с американскими военными, считающими ее опасной для нацбезопасности США.

В настоящее время Бертон готовит к выходу вторую часть своего «Биттлджуса». Оригинальный фильм 1988 года собрал в прокате $75 млн и послужил толчком для карьеры режиссера. В сиквеле к своим ролям вернутся Майкл Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О’Хара. К ним присоединятся Дженна Ортега, Уиллем Дефо, Моника Беллуччи и Джастин Теру.

Ранее Моника Беллуччи и Тим Бертон впервые вместе вышли в свет, подтвердив тем самым отношения. Пара в октябре посетила 18-й международный кинофестиваль в Риме. Актриса и режиссер позировали фотографам, держась за руки.