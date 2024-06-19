Увеличила попу и грудь, набила тату: как Инстасамка изменилась за 8 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инстасамка (Дарья Зотеева), 2024 год

18 июня Инстасамка выступила на закрытой презентации сериала «Чистые», который выходит на Wink в следующий понедельник. В проекте был использован ее трек «За деньги — да», главные роли сыграли Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина, Даниил Воробьев, Никита Кологривый и многие другие. Артистка спешно покинула мероприятие после нескольких песен на иномарке.

Карьера Дарьи Зотеевой (настоящее имя Инстасамки) началась в 2016 году, когда ей было 16 лет. Тогда она вела страницу в социальных сетях под ником Президентша. У Дарьи был натуральный темный цвет волос, она делала легкий макияж.

В 2018 году девушка сменила ник на Инстасамку. Ее образ стал более скандальным: она увеличила губы и набила татуировки. Тогда начался самый резонансный период артистки, продолжавшийся до 2021-го. Сначала она вместе с будущим мужем Олегом Еропкиным (Moneyken) инсценировала ограбление квартиры, затем облилась зеленкой, заявив, что это сделали хейтеры. Сегодня Дарья раскаивается в этих поступках.

В 2019 году девушка установила себе виниры. В 2021-м Инстасамка начала копировать образ известной американской исполнительницы Карди Би. Она сделала себе операцию по увеличению груди и бразильскую подтяжку ягодиц у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Ради второго вмешательства Дарье пришлось набрать 10 килограммов жира.

«Короче, мне все сделали. Это жесть. Я проснулась, а у меня просто такие большие сиськи», — сказала исполнительница после маммопластики.

В 2021-м также вышел ее трек Juicy, который долго ставили диджеи в клубах Москвы. В 2022 году Дарья активно экспериментировала с волосами: красилась в пепельный блонд, сбривала все, оставив несколько миллиметров, наращивала пряди, затем меняла цвет на черный. Что касается творчества, она снимала клипы с большим количеством мата и демонстрировала в видео обнаженное тело.

В 2023 году после нескольких отмен концертов Дарья встретилась с Екатериной Мизулиной, главой Лиги безопасного интернета. После этого артистка отказалась от мата в треках и немного сменила образ. Инстасамка вернулась к натуральному цвету волос, в ее одежде появилась некая инопланетность, которая дополнялась обесцвеченными бровями. Также в 2023-м Дарья и ее супруг сделали ринопластику.

В 2024 году Инстасамка пока не экспериментировала со стилем. Артистка любит надевать обтягивающие наряды, делать броский макияж. В новых треках Инстасамка не использует мат и пропагандирует традиционные семейные ценности.

Как изменилась исполнительница трека «За деньги — да» за восемь лет — в фотогалерее NEWS.ru.