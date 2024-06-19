Инстасамка на своем авто за 20 млн рублей попала на видео Инстасамку запечатлели садящейся в свой Mercedes-Benz V-class за 20 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инстасамка (Дарья Зотеева)

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) попала на видео, когда садилась в свой Mercedes-Benz V-class, передают корреспонденты NEWS.ru. Стоимость роскошной иномарки варьируется от 18 до 22 млн рублей.

Исполнительницу засняли после посещения закрытой презентации сериала «Чистые». Отличительной особенностью автомобиля являются портреты артистки, изображенные со стороны дверей и на капоте.

Ранее Инстасамка выиграла суд у актера Стаса Ярушина за незаконное использование ее песни в шоу «МузLoft» на YouTube. Звезду сериала «Универ» обязали выплатить исполнительнице более 2 млн рублей за неправомерное использование ее трека «За деньги да». Помимо основной суммы, суд также постановил, что Ярушин должен возместить 150 тысяч рублей за услуги юристов Инстасамки и 43,6 тысячи рублей за оформление нотариального протокола.

До этого эпатажная певица объявила о выпуске коллекции модной одежды из переработанного пластикового мусора. Таким образом исполнительница собралась бороться с загрязнением окружающей среды. Инстасамка призвала своих поклонников из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Саратова, Томска и Нижнего Новгорода собирать пластик и приносить в специальные пункты приема. Проект певицы получил название «Рич Ресайкл».