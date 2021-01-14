«Устал терять людей»: Якубович прокомментировал смерть Грачевского

https://static.news.ru/photo/b30a51f6-572e-11eb-84f1-fa163e074e61_660.jpg Леонид Якубович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович прокомментировал известие о кончине художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского.

Мне тяжело об этом говорить. Мы были знакомы больше 30 лет. Я устал терять людей, поэтому мне больше нечего сказать, — подчеркнул Якубович, слова которого приводит RT.

Борис Грачевский умер в возрасте 71 года от коронавируса. Худрук «Ералаша» был госпитализирован 27 декабря.

Состояние здоровья Грачевского было ослаблено. Три года назад он поборол рак кожи, который в своё время развился из-за родинки на ноге. Ему пришлось пережить несколько операций. В прошлом году болезнь снова дала о себе знать.

Ранее NEWS.ru писал, что после смерти Бориса Грачевского большая часть его имущества перейдёт третьей жене Екатерине и их общему сыну Филиппу, заявила близкая знакомая худрука «Ералаша».

Стоит отметить, что Филипп не является единственным ребёнком своего отца. У Грачевского остались ещё 48-летний сын Максим и 41-летняя дочь Ксения от первого брака, а также восьмилетняя Василиса от второго брака.