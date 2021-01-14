«Устал терять людей»: Якубович прокомментировал смерть Грачевского

Состояние здоровья Грачевского было ослаблено. Три года назад он поборол рак кожи, который в своё время развился из-за родинки на ноге. Ему пришлось пережить несколько операций. В прошлом году болезнь снова дала о себе знать.
Ранее NEWS.ru писал, что после смерти Бориса Грачевского большая часть его имущества перейдёт третьей жене Екатерине и их общему сыну Филиппу, заявила близкая знакомая худрука «Ералаша».
Стоит отметить, что Филипп не является единственным ребёнком своего отца. У Грачевского остались ещё 48-летний сын Максим и 41-летняя дочь Ксения от первого брака, а также восьмилетняя Василиса от второго брака.