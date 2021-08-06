Ургант предложил Месси вести шоу вместо Малахова

Российский телеведущий Иван Ургант предложил аргентинскому футболисту Лионелю Месси заменить Андрея Малахова в шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Таким образом журналист отреагировал на своей странице в Instagram на уход форварда из испанского клуба «Барселона».

Все сейчас гадают, куда же в итоге перейдёт аргентинский форвард... У нас на Первом канале три года назад была похожая ситуация, когда ушёл ведущий [Андрей Малахов] и все гадали, куда же он перейдёт. Ходят слухи, что скоро на канале «Россия» появится передача «Привет, Лионель!», — объяснил Ургант.

Вечером 5 августа руководство ФК «Барселона» объявило об уходе аргентинского форварда Лионеля Месси. Сообщение появилось на официальном сайте клуба. Последний контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Месси практически всю футбольную карьеру провёл в каталонском клубе. В прошедшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил 30 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru прокомментировал уход из «Барселоны» Лионеля Месси. Он назвал новость «холодным душем». Спортсмен отметил, что «сине-гранатовых» сложно представить без легендарной «десятки». Лионель Месси выступал за «Барселону» 18 лет.