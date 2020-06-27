Умерла 16-летняя звезда TikTok Сия Каккар

Популярный видеоблогер Сия Каккар скончалась, сообщил менеджер девушки Арджур Сарин.
По состоянию на 27 июня у девушки набралось около двух миллионов подписчиков в TikTok, последнее видео она опубликовала 25 июня. В основном девушка записывала короткие юмористические сценки и принимала участие в челленджах,
Покойся с миром. Больше слов нет. Ты всегда будешь лучшим артистом, — написал менеджер Сии в своём Instagram.
Причины смерти девушки её агент не назвал.
TikTok становится всё более популярен в Индии, несмотря на то, что в начале 2020 года индийские власти блокировали его на две недели. Приложение позволяет пользователям загружать короткие видеоролики подписчикам, особенность платформы в том, что многие видеозаписи попадают в раздел «рекомендованное», где их видят тысячи людей и их авторам удаётся в кратчайшие сроки набрать большое количество подписчиков.
С момента запуска в 2016 году TikTok собрал более 120 миллионов пользователей в Индии.
Как писал NEWS.ru ранее, популярный исполнитель Лоуренс Фрэнк, известный поклонникам рэп-музыки под псевдонимом Huey был смертельно ранен в перестрелке в Сент-Луисе (Миссури, США).
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