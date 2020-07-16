Улетевшая в США Малышева рассказала о «парализованном» страхом Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/070d0fec-c80e-11ea-9d6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущая Первого канала Елена Малышева, которая покинула Россиию и в разгар пандемии улетела в США, рассказала о том, что происходит в Нью-Йорке. По словам теледоктора, в городе всё «объято страхом» из-за коронавируса.

Тут, в Америке, просто всё парализовано страхом. Закрыто тотально всё. Люди тотально все в масках. Страхи такие в городе Нью-Йорке, хотя в этот момент фактически уже даже нет заболевших, — сообщила она в ходе прямого эфира в Instagram.

Малышева, рассуждая о заболеваемости в Нью-Йорке, руководствовалась данными сайта Worldometers. По её словам, прирост новых случае почти сошёл на нет, а смертности в городе и вовсе нету.

33 или 17 человек в день на город в 12,5 миллиона. При этом город парализован страхами: не работает ничего, — возмутилась специалист.

Врач подчеркнула, что обстановка в Москве и России по сравнению с Нью-Йорком выглядит более оптимистично. В ходе общения с профессором Дмитрием Сычёвым Малышева отметила, что « кошмары о коронавирусе сильно преувеличены». По её мнению, своевременное обращение к медикам и правильное лечение увеличивают шансы на выживание.

Ранее NEWS.ru писал, что Малышева улетела в США к своим внукам, поскольку у неё начался долгожданный отпуск. Интернет-пользователи сфотографировали теледоктора в самолёте, следующем из Москвы в Нью-Йорк. Юзеры считают, что она намерена провести время в пригороде американского городка в своём роскошном особняке.