Укупник вспомнил о «романе — в переносном смысле» с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/f5abacc8-71b7-11eb-989f-96000091f725_660.jpg Аркадий Укупник Фото: vk.com/aukupnik

Заслуженный артист России Аркадий Укупник рассказал историю знакомства со своей коллегой, певицей Аллой Пугачёвой и признался, что ему кажется, что теперь она всегда за ним следит.

Артисты познакомились в студии «Гала», куда пришла записывать свой трек дочь Пугачёвой Кристина Орбакайте, с ними был и Владимир Пресняков. Они переругались на третьем дубле и ушли.

Тогда Укупник начал общаться с Пугачёвой, и в какой-то момент так осмелел, что даже вывел её из себя.

Она как-то сказала: «Мальчик, тебя здесь много». Потом я стал вхож в её дом. Стал продюсером группы «Кармэн». Потом она взяла меня на свои «Рождественские встречи». У нас был роман — в переносном смысле, — рассказал он в студии программы «Судьба человека».

Он признал, что для него стала хорошей школой работа с артисткой. В итоге однажды их пути разошлись, но он всегда «был в диалоге» с Примадонной.

Как ранее писал NEWS.ru, Аркадий Укупник вместе с певцом Львом Лещенко принял участие в съёмках программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Эфир посвятили актрисе Валентине Толкуновой. Через несколько дней Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус нового типа (COVID-19). Позже диагноз подтвердился, но Укупник «махнул рукой» на анализы.