По цене квартиры в Москве: Рудковская сверкнула роскошным кольцом за 25 млн

https://static.news.ru/photo/bbe0aa76-96eb-11eb-9bc8-96000091f725_660.jpg Яна Рудковская Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Несколько дней назад прошла церемония вручения премий GQ Super Women. Раут посетили звёзды российского шоу-бизнеса. Байер Ольга Головина оценила стоимость драгоценностей, украсивших отечественных знаменитостей. Самый дорогой аксессуар опознали на пальце продюсера Яны Рудковской — кольцо с очень редким зелёным бриллиантом в форме сердца. Примерная стоимость — 20–25 млн рублей. За такую сумму можно купить квартиру в Москве.

Скромнее выглядела телеведущая Ксения Собчак, надевшая колье известной марки минимум за 8–10 млн рублей, передаёт KP.RU. Любительницей роскоши оказалась и Елена Летучая — в её ушах блестели пусеты по одному карату за 1,8 млн рублей.

Накануне певец Григорий Лепс подарил Филиппу Киркорову браслет за 1,2 млн рублей во время гала-ужина на премии «Жара». Роскошным презентом король отечественной эстрады похвастался на своей странице в Instagram.

Как писал NEWS.ru, ранее промоутер Сергей Лавров заявил, что Киркоров ежемесячно тратит большие деньги на содержание своего жилья. По его словам, остальные звёзды по этому показателю значительно отстают от поп-короля эстрады. Только «абонентская плата» за охраняемую территорию шикарного особняка, расположенного в коттеджном посёлке на Мякининском полуострове в бухте Москвы-реки, составляет 50 тысяч рублей в месяц.