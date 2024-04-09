«Украдено у писателя»: Сокуров высказался о фильме Солодникова с Ургантом Сокуров обвинил режиссера фильма «Во сне ты горько плакал» в плагиате

Фильм «Во сне ты горько плакал» Николая Солодникова является плагиатом одноименного рассказа классика XX века Юрия Казакова, заявил NEWS.ru режиссер Александр Сокуров. Однако он признался, что не видел картину, премьера которой состоялась 6 апреля.

Когда-то именно я рекомендовал Николаю прочесть этот рассказ Юрия Казакова – «Во сне ты горько плакал». Но фильм не по произведению Казакова. Коля неправомерно совершенно взял произведение Казакова. Это этически неправильное решение. По сути, название украдено у писателя, это не экранизация, — сказал Сокуров.

Режиссер утверждает, что не согласился с желанием Солодникова назвать фильм «Во сне ты горько плакал». Он подчеркнул, что читал сценарные наметки и они написаны не по рассказу Казакова.

Николай много сделал художественных материалов в пространстве интернета, он — человек с большим даром. Но ранее у него было не игровое кино. Что получилось на этот раз, я не видел, — объяснил Сокуров.

Российский актер и телеведущий Андрей Ургант заявил, что пока не успел оценить фильм «Во сне ты горько плакал» с участием своего сына, Ивана Урганта. Он заверил, что обязательно поделится своими впечатлениями после просмотра.