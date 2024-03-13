Известный актер пригрозил Шэрон Стоун после слов о принуждении к интиму Уильям Болдуин пригрозил Стоун раскрыть о ней правду после признаний актрисы

Фото: Massimiliano Carnabuci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уильям Болдуин

Голливудский актер Уильям Болдуин заявил в Twitter (Х), что у него есть много компромата на его коллегу Шэрон Стоун. Таким образом он прокомментировал слова Стоун о том, что продюсер Роберт Эванс уговаривал ее переспать с Болдуином ради «химии» в фильме.

У меня на нее столько компромата, что у нее закружилась бы голова, но я промолчал. <...> Я умолял Боба Эванса поставить нашу последнюю постельную сцену так, чтобы мне не пришлось целовать Стоун. Интересно, стоит ли мне написать книгу и рассказать много-много тревожащих, извращенных и непрофессиональных историй о Шэрон? Это могло бы быть забавно, — написал актер.

Болдуин также выразил недоумение тем фактом, что Стоун продолжает упоминать его имя в СМИ. Актер допустил, что Шэрон может быть либо все еще влюблена в него, либо не пережила боль от того, что Уильям так и не принял ее ухаживаний.

Ранее Шэрон Стоун рассказала, что во время съемок в триллере «Щепка» Роберт Эванс просил ее вступить в интимную связь с коллегой по цеху — Уильямом Болдуином. По ее словам, продюсер, который раньше сам был актером, обосновывал свое требование тем, что в случае интима между ними возникнет настоящая «химия». По мнению Эванса, это могло бы спасти картину и заставить Болдуина больше выкладываться.

Стоун добавила, что в те времена она производила впечатление напряженного человека. Кроме того, ее считали «трудной» и после ее решительного отказа лишь уверились в этом мнении.