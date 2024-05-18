Уехавшая Наташа Королева обратилась к поклонникам после скандала Королева прервала молчание после скандала с эфиром и позвала на свой концерт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Наташа Королева

Певица Наташа Королева вышла на связь впервые после того, как в Сети появилась информация о ее отъезде из Москвы на фоне недавних событий, когда артистку вырезали из эфира Первого канала, сообщает издание «7Дней». В своем обращении Королева пригласила поклонников на концерт, который состоится 18 мая в Пятигорске.

18 мая на этой сцене мы психанем не по-детски с большим юбилейным концертом и лучшими песнями! Приходите, будем петь, зажигать и танцевать, — приводит издание слова певицы.

Как уточняет издание, певица вместе с мужем Сергеем Глушко (Тарзаном) сейчас находится в санатории в Ессентуках. Супруги поселились в апартаментах с двумя спальнями за 100 тысяч рублей в сутки.

Ранее Королева выступила в Кремле в День Победы с песней «Только ты не умирай», которую написал композитор Игорь Николаев, однако номер артистки вырезали из эфира. Певица появилась на сцене с георгиевской лентой, из-за чего ее начали травить в соцсетях украинцы. Telegram-канал SHOT писал, что негативные высказывания украинцев довели артистку до нервного срыва.

Продюсер Евгений Морозов ранее выразил мнение, что карьера получившей популярность в 90-х годах Королевой стремительно пошла вниз после развода с Николаевым. По его мнению, брак с Николаевым и участие в «Рождественских встречах» певицы Аллы Пугачевой дали Королевой путевку в жизнь.