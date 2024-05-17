Продюсер Морозов раскрыл, как рушилась карьера Наташи Королевой Продюсер Морозов: развод с Игорем Николаевым разрушил карьеру Наташи Королевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Наташа Королева

Карьера получившей популярность в 90-х годах певицы Наташи Королевой начала стремительно падать после развода с композитором Игорем Николаевым, заявил в беседе с aif.ru продюсер Евгений Морозов. По его словам, брак с Николаевым и участие в «Рождественских встречах» певицы Аллы Пугачевой дали Королевой путевку в жизнь.

Сказать, что у Наташи великие голосовые данные — нет. Тут скорее сыграли роль другие факторы. Николаев входил в, скажем так, тусовку Пугачевой. И та, вершащая судьбы на российской эстраде, впустила Королеву в свои «Рождественские встречи», — сказал он.

Продюсер отметил, что после развода карьера Николаева только пошла вверх. Его гонорар, как отметил собеседник, составлял порядка $10-15 тысяч, в то время как Королева зарабатывала порядка $6 тысяч.

Ранее Королева выступила в Кремле в День Победы с песней «Только ты не умирай», которую написал композитор Игорь Николаев, однако номер артистки вырезали из эфира. Певица, уроженка Украины, появилась на сцене с георгиевской лентой. Фанаты считают, что такой жест можно назвать вызовом украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Депутат Госдумы Виталий Милонов допустил, что выступление Наташи Королевой вырезали из эфира из-за ее нежелания высказать свою позицию по военной спецоперации. По его словам, поклонники должны знать отношение артистки и ее семьи к СВО. Кроме того, Милонов упрекнул Королеву за поездки в США, которые отправляют вооружение Украине.