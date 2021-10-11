«У неё психологическое расстройство»: Поргина о поведении Собчак после ДТП

Актриса Людмила Поргина прокомментировала упрёки в сторону Ксении Собчак, которая стала участницей смертельного ДТП на трассе между Красной Поляной и Адлером. Телеведущая покинула место аварии почти сразу после столкновения автомобилей и не подошла к пострадавшим. В беседе с NEWS.ru вдова Николая Караченцова защитила Собчак, объяснив поведение журналистки шоком из-за испытанного потрясения.

Любая авария — это потрясение. Я тоже переживала аварии, я знаю, что это сильнейшее потрясение. Может, Ксения хотела уехать с места ДТП? Тем более, там умер человек. Ужас! Вы понимаете, что это такое? Это кошмар, это страшное дело! — заявила Людмила Поргина.

Вдова Караченцова выступила против обвинений Ксении Собчак в чёрствости. По мнению актрисы, «не надо осуждать человека, пока не знаешь, что происходит в душе». Поргина также предположила, что телеведущая сейчас «может испытывать психологическое расстройство».

Может быть, она от страха уехала с места ДТП? Если приехала скорая помощь, что там Ксения могла сделать? Что? И сама ещё испугалась. Это правда очень страшно, это удар! Так что давайте не будем осуждать человека за то, что он себя неправильно повёл. Это же страшно смотреть, когда перевёрнутая машина, когда кровь... Никому не пожелаю таких ситуаций. Иногда просто надо замереть и пожалеть людей, — заключила Людмила Поргина.

В беседе с NEWS.ru координатор сообщества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов объяснил суть претензий к покинувшей место ДТП Собчак. По его мнению, человек, осознающий свою гражданскую ответственность, должен остаться на месте ДТП и дать показания, чтобы помочь в расследовании обстоятельств аварии.

ДТП произошло на трассе Адлер — Красная Поляна. Сообщается, что водитель Mercedes Олег Цой выехал на встречную полосу. Мужчина подчеркнул, что пассажиры не подгоняли его. В результате аварии погибла 35-летний автор курсов по медитации и растяжке Екатерина Тарасова. Позже появилась информация о смерти второй потерпевшей — Оксаны Садовник, однако Собчак, ссылаясь на разговор с мужем пострадавшей, опровергла эту информацию.

Сама светская львица, по её словам, получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. После случившегося она пересела в другую машину и покинула место аварии.