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«У нас такие взрывы»: Данилко о ситуации в Киеве

Данилко о ситуации в Киеве: «У нас такие взрывы»
18:47, 15 марта 2022
«У нас такие взрывы»: Данилко о ситуации в Киеве Украинский музыкант Андрей Данилко Фото: vk.com/serduchkaclub
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Украинский музыкант Андрей Данилко, выступающий на сцене как Верка Сердючка, сообщил, что остался в Киеве. Он в разговоре с NEWS.ru рассказал, что происходит в украинской столице на фоне спецоперации России. По его словам, в городе были взрывы.

Мы сегодня не могли заснуть, у нас сегодня были такие взрывы возле дома, а я никуда не уехал, мы находимся в Киеве, в самом центре. Это ужасно, — поделился артист.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением и заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Президент Украины Владимир Зеленский затем заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Ранее певец Николай Басков поддержал решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. По мнению исполнителя, «операция полностью соответствует международному праву». Опубликованный пост артиста вызвал противоречивую реакцию пользователей: одни поблагодарили Баскова за открытое выступление, другие обвинили его во лжи.

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