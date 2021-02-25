Туктамышева разделась для мужского журнала

https://static.news.ru/photo/97727252-77c2-11eb-b456-96000091f725_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Елизавета Туктамышева снялась в пикантной фотосессии для мужского журнала Maxim. Фигуристка стала лицом мартовского номера издания.

Обложку журнала украсило фото спортсменки в полупрозрачном нижнем белье и чулках. Другие фото из этой же серии оказались не менее дерзкими. Фигуристка показала упругие ягодицы, пышную грудь она прикрыла руками.

Фото привели в восторг фанатов чемпионки. «Это нереально круто», написали поклонники, комментируя обложку.

maximonline.ru

Нашлись и такие, кто разразился критикой в адрес 24-летней спортсменки, Кто-то в припадке ханжества заявил, что такая выходка неприемлема для прославленной фигуристки. Другие обвинили звезду российского спорта в вульгарности и добавили яду, заявив, что фото прибавили Туктамышевой десяток лет.

Однако, спортсменка была готова к таким выпадам, пишет Maxim. Она уже переполошила в своё время хейтеров горячим танцем под песню Бритни Спирс. Кульминацией номера стало раздевание фигуристки, которая объяснила, что снять кофточку они придумали вместе с тренером.

Меня сложно обидеть: память как у рыбки — всё забываю. Если раньше я пыталась отстаивать свое мнение в соцсетях, то сейчас поняла, что спорить бесполезно. Да и зачем расстраиваться из-за неконструктивной критики? А конструктивную я слышу от друзей. И прислушиваюсь, — пояснила Туктамышева изданию.

Спортсменка отметила, то у неё нет комплексов по поводу своей внешности, хотя были периоды, когда чемпионка была недовольна собой. Она комплексовала от своего маленького роста, но сейчас её миниатюрность доставляет Елизавете удовольствие.

Какая часть тела в зеркале радует больше всего? Глаза. Кисти. И запястья. Это самые худые части тела, поэтому и люблю их больше всего. Хотя в целом я довольна своим телом. Многие девушки грустят из-за внешности, однако их изъяны мерещатся только им, — уверена прославленная спортсменка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что хочет попробовать себя в тренерской деятельности.