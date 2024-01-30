«Только так»: звезда «Универа» о любви с первого взгляда Актриса Рудова назвала реальной любовь с первого взгляда

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Наталья Рудова

Актриса Наталья Рудова на пресс-конференции премьеры фильма «Конец Славы» рассказала NEWS.ru, что любовь для нее — синоним счастья. Артистка подчеркнула, что это чувство можно испытать с первого взгляда.

Любовь — это счастье, синоним. Однозначно, больше ничего. <...> Любовь с первого взгляда 100% существует. У меня только так, с первого взгляда. Я имею в виду, мне сразу либо нравится, либо не нравится человек. По-другому не работает, — объяснила Рудова.

На вопрос сколько живет любовь, актриса отметила, что все временно, как и сама жизнь. Рудова выразила мнение, что не нужно задумываться над вопросом сколько продлится любовь, а стоит наслаждаться моментом. Звезда сериала «Универ» также добавила, что сейчас ее сердце свободно.

Ранее актриса Екатерина Климова сказала, что смысл жизни заключается в любви. Она подчеркнула, что это чувство обязательно должно присутствовать в судьбе каждого человека. По мнению звезды фильма «Мы из будущего», любовь, вопреки расхожему мнению о трехлетнем сроке действия этого чувства, живет до тех пор, пока жив человек. Климова отметила, что так же должно быть и с надеждой и с верой.

До этого Климова раскрыла, какие чувства испытывал ее коллега Павел Деревянко во время съемок сцен в гробу. Актриса отметила, что ему было некомфортно в данном эпизоде, хотя он утверждал, что ничего не боится.