«Не будет признаваться»: Климова раскрыла чувства Деревянко от сцен в гробу Климова рассказала, что Деревянко было некомфортно сниматься в гробу для фильма

Фото: NEWS.ru

Екатерина Климова

Актриса Екатерина Климова на премьере фильма «Конец Славы» рассказала NEWS.ru о съемках сцен в гробу. По словам артистки, исполнитель главной роли в картине Павел Деревянко, который заявил, что ничего не боится, точно чувствовал себя некомфортно в этом эпизоде.

Павел — мужчина, он, конечно, не будет вам признаваться [в страхе]. Я думаю, что ему было очень некомфортно. Я просто присутствовала в момент этих съемок и хочу сказать, что даже человеку со здоровой психикой все равно после такой смены в гробу было бы очень, наверное, несладко эмоционально. Поэтому неприятные моменты приходится переживать нам с нашей профессией, но это цена успеха, без этого никуда, — сказала Климова.

Сам Павел Деревянко сказал, что во время съемок сцен с гробом чувствовал себя спокойно и хотел спать. Артист говорил, что у него нет предубеждений и он не верит в суеверия. По словам Деревянко, на съемку отрывка с гробом ушло около восьми часов. Он отметил, что не страдает клаустрофобией, поэтому процесс дался ему легко — понравились ощущения покоя и умиротворения. Как подчеркнул артист, он согласился сниматься в «Конце Славы» из-за «крутейшей истории» о том, как человек «теряет берега, теряет себя», а потом перерождается.