«Живем ради этого»: звезда «Мы из будущего» нашла всеобщий смысл жизни Климова рассказала, что смысл жизни заключается в любви

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Екатерина Климова

Российская актриса Екатерина Климова на премьере фильма «Конец славы» сообщила NEWS.ru, что смысл жизни заключается в любви. Артистка подчеркнула, что это чувство обязательно должно присутствовать в судьбе каждого человека.

Любовь — это жизнь. Мы, мне кажется, живем ради этого чувства. Она может быть к родине, к детям, к профессии, к мужчине, к женщине, к чему угодно. Но она обязательно должна быть в жизни, — объяснила актриса.

Она добавила, что любовь, вопреки расхожему мнению о трехлетнем сроке действия этого чувства, живет до тех пор, пока жив человек. По словам Климовой, так должно быть и с надеждой, и с верой.

Ранее Климова раскрыла, что испытывал ее коллега Павел Деревянко во время съемок сцен в гробу. Актриса отметила, что он точно чувствовал себя некомфортно в данном эпизоде, хотя и утверждал, что ничего не боится.

По словам Климовой, подобные эпизоды эмоционально тяжело снимать и играть в них. После таких сцен, уточнила актриса, человеку даже с устойчивой психикой эмоционально «несладко». Однако, резюмировала кинозвезда, такова цена успеха актеров.

До этого Павел Деревянко рассказал, что на съемку отрывка с гробом ушло около восьми часов. Но, по словам актера, он чувствовал себя спокойно и хотел спать. Артист признался, что у него нет предубеждений и он не верит в суеверия.