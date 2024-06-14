«Только с позитивных сторон»: Дава о Баскове Блогер Дава назвал Николая Баскова отличным ведущим и добрым человеком

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дава (Давид Манукян)

Блогер и певец Дава (Давид Манукян) заявил, что из шоумена и певца Николая Баскова получится отличный ведущий Премии МУЗ-ТВ, передает корреспондент NEWS.ru. Ранее много лет вручение вел Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Я Баскова знаю только с позитивных сторон. Он классно ведет. Он и человек классный, добрый и профессионал, — заявил Дава.

Он также отказался выбирать между Ксенией Собчак и Ольгой Бузовой как ведущими. По словам Давы, обе девушки «классные».

Ранее певица Мари Краймбрери со сцены сообщила о романе с Манукяном. Их заметили вместе после концерта певицы в Минске. Пара вышла к фанатам, держась за руки.

Еще в январе поклонники Манукяна предполагали, что он состоит в отношениях с Краймбрери. По мнению подписчиков, ранее пара делилась снимками и видео с острова Маврикий. Комментаторы также отметили, что оба артиста начали одновременно писать в своих аккаунтах о любви.

До этого сообщалось, что роман Краймбрери и Манукяна может оказаться пиаром. Некоторые СМИ предполагали, что Дава заплатил исполнительнице 5 млн рублей, чтобы обеспечить себя вниманием светского общества.