Тодоренко отказалась узнавать пол будущего ребенка Телеведущая Тодоренко заявила, что не желает знать пол своего будущего ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Беременная телеведущая Регина Тодоренко

Беременная телеведущая Регина Тодоренко призналась, что не знает пол своего будущего ребенка, несмотря на то что уже больше полугода находится в положении. По ее словам, она хочет «устроить себе сюрприз» и специально просит врачей не указывать пол малыша. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Когда я узнала о второй беременности, решила оставить пол ребенка в секрете даже для себя, на каждом УЗИ просила не подсвечивать гендер, не было и желания устроить гендер-пати, хотя такие видео собирают миллионные охваты, — подчеркнула телеведущая.

Также она отметила, что для нее нет разницы, кто родится, — она будет рада в обоих случаях. Несмотря на это, Тодоренко пожаловалась, что ее постоянно мучают вопросами о гендерной принадлежности ребенка.

Каждый раз я и мой большой живот сопровождают восторженные возгласы: «Как это удивительно в наше время не знать, кто живет внутри тебя». Многие усердно пытались угадать по форме живота, мальчик или девочка, — рассказала она.

В конце июня о рождении дочери у Тодоренко и ее супруга Влада Топалова рассказали анонимные источники из окружения пары. Кроме этого, слухи о пополнении в семье появлялись и днями ранее. Причиной послужил пост в Telegram-канале телеведущей, где на фото была детская коляска и рука певицы. В публикации она написала, что «тренирует особый навык». Поклонники подумали, что артистка уже стала мамой, но сама она позднее опровергла эти слухи.