Тодоренко пожаловалась на жизнь с Топаловым и заявила, что хочет развестись

https://static.news.ru/photo/b542a412-2b70-11eb-9b25-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко в рамках прямого эфира со своим психологом рассказала, что пережила серьёзный кризис в отношениях с певцом Владом Топаловым.

По её словам, она часто задумывается о разводе. После рождения сына Михаила супруги осознали, что их взгляды на воспитание детей разительно отличаются.

Есть моменты, на которые мы имеем полярные точки зрения и не можем прийти к общему знаменателю. В такие моменты очень хочется развестись, — отметила Тодоренко в Instagram.

Она также добавила, что много времени тратит на изучение литературы об отношениях между людьми. Супруги стараются уважать мнение друг друга и проговаривают всё, что вызывает беспокойство.

Ранее NEWS.ru писал, что Влад Топалов рассказал о проблемах в воспитании двухлетнего сына Миши. По словам певца, ребёнок постоянно раздражает его.

Однако, считает артист, из этих трудностей он сумел для себя вынести важный урок.