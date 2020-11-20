Тодоренко пожаловалась на жизнь с Топаловым и заявила, что хочет развестись

Телеведущая Регина Тодоренко в рамках прямого эфира со своим психологом рассказала, что пережила серьёзный кризис в отношениях с певцом Владом Топаловым.
По её словам, она часто задумывается о разводе. После рождения сына Михаила супруги осознали, что их взгляды на воспитание детей разительно отличаются.
Есть моменты, на которые мы имеем полярные точки зрения и не можем прийти к общему знаменателю. В такие моменты очень хочется развестись, —
отметилаТодоренко в Instagram.
Она также добавила, что много времени тратит на изучение литературы об отношениях между людьми. Супруги стараются уважать мнение друг друга и проговаривают всё, что вызывает беспокойство.
Ранее NEWS.ru писал, что Влад Топалов рассказал о проблемах в воспитании двухлетнего сына Миши. По словам певца, ребёнок постоянно раздражает его.
Однако, считает артист, из этих трудностей он сумел для себя вынести важный урок.