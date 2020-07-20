«То царство, то смута»: Макаревич объяснил, чем США лучше России

https://static.news.ru/photo/5dabecf4-c9d2-11ea-92f3-fa163e074e61_660.jpg Андрей Макаревич Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Музыкант и лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался о соблюдении законов в России. По его словам, народ, включая чиновников и самого президента, никогда не понимал, что такое верховенство закона. В пример он привёл США, где под присягой каждый говорит только правду.

Законы в России сочинялись, писались красивым почерком, однако, как отмечает Макаревич, получалось как у слесаря Полесова: «Мотор был очень похож на настоящий, но не работал».

Сила не в законе, а в правде (верно, Данила?). А правда у каждого своя — у царя своя, у холопов своя. Поэтому то царство, то смута. Помните, в каждом втором американском фильме: «Меня завтра вызывают в суд. Я должен всё рассказать!» — «Нет, ты не можешь!» — «Но я же буду под присягой!». Диалог этот у нашего человека вызывает широкий спектр чувств — от недоумения до хохота, — написал он на своей странице в Facebook.

Один из подписчиков артиста возразил. Он посоветовал музыканту пересмотреть «Карточный домик» и «Миллиарды», чтобы убедиться, что реальных историй о том, как лгут американцы, великое множество. Другой комментатор заметил, что отношение к закону — это эволюционная вещь.

Чтобы говорить правду под присягой, нужно не жить в рабстве у государства хотя бы лет двести, — подчеркнул он.

Среди подписчиков Макаревича нашлись те, кто посоветовал ему удалить пост, чтобы не стать объектом «мерзких статей» в прессе.

Макаревич не раз обрушивался с критикой на действия российского руководства. Он выступал против возвращения Крыма в состав России и заявлял, что полуостров надо было просто купить и не портить отношения с Украиной. При этом весной 2019 года артист также вступал в дискуссии со своими коллегами, поддерживающими вхождение Республики Крым в состав страны.

Ранее, как писал NEWS.ru, музыкант заявил о том, что ему парад Победы не нужен. При этом он отметил, что с ностальгией вспоминает парады своего детства, на которые очень любил ходить.