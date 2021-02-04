Тимур Батрутдинов высказался о любовных страданиях Бузовой

https://static.news.ru/photo/37101e94-6743-11eb-bff6-96000091f725_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Комик и актёр Тимур Батрутдинов на премьере комедии «Love» Сергея Светлакова высказался о любовных страданиях певицы Ольги Бузовой, с которой его связывают тёплые дружеские отношения. Он решил поддержать девушку и добавил, что «она сильная женщина».

Сам актёр пока одинок, сообщил Стархит, но к 14 февраля пообещал найти девушку, чтобы не проводить День влюблённых в одиночестве. Правда, сказал, что и «любви на один день» ему достаточно.

Время есть, еще две недели. 14 февраля — это же не вся жизнь. На один день я точно смогу найти любовь, — заявил Батрутдинов.

Он и Бузова приняли участие ранее в передаче «План Б». К концу шоу они должны были найти пару или остаться вместе. Но у Ольги тогда появился молодой человек - блогер Давид Мануян. С Тимуром они так и остались друзьями.

Оля — крепкая, сильная женщина и, я думаю, она вытерпит всё, — высказался о расставании певицы и блогера Батрутдинов.

Дава и Ольга разошлись в конце января. Сначала блогер не комментировал ситуацию, писал NEWS.ru, но позже записал романтическую песню, в которой фанаты увидели намёк на его страдания.