«Обнулила нас»: Дава написал песню о расставании с Бузовой

https://static.news.ru/photo/e8acd392-6566-11eb-b030-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и рэпер Давид Манукян, более известный как Дава, на своей официальной странице в социальной сети обнародовал фрагмент нового трека. Грустная песня о любви, вероятнее всего, посвящена расставанию артиста с певицей Ольгой Бузовой.

Разрыв звёздной пары случился после того, как они сыграли свадьбу на Мальдивах. Эта церемония не имеет в РФ юридической силы. Поэтому формально нового замужества у певицы не было. По поводу разрыва с Давой светская львица написала, что он совершает странные поступки и «творит непонятные вещи». Теперь Бузова, по её собственному признанию, вновь свободная 35-летняя девушка.

Ольга позднее уточнила, что Дава изменял ей и поднимал на девушку руку. Мать Манукяна, в свою очередь, обвинила певицу в алкоголизме и распущенности.

Сам Дава сначала в переписке с блогером Приятным Эльдаром сказал, что не бил Ольгу и не изменял ей. Теперь артист выпустил фрагмент печальной песни о любви, адресатом которой, предположительно, является его уже бывшая вторая половина. В треке исполнитель, обращаясь к неназванной девушке, поёт, что она «обновила плейлист и обнулила нас».

Поклонники рэпера высоко оценили его новое творение. Некоторые написали, что Дава «молодец» и пожелали ему идти «только вперёд».

Хочется прям боль выкричать под трек, — цитирует один из комментариев «Вечерняя Москва».

Как ранее передавал NEWS.ru, спустя почти две недели после громкого расставания Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном певица призналась, что мечтала в этом союзе о детях, в то время как жених только пиарился за её счёт.