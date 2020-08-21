Телеведущий Ларри Кинг потерял двоих детей

Телеведущий Ларри Кинг сообщил об утрате двоих детей. В августе 2020 года скончались его дочь Чайя и сын Эндрю.
Кинг проходит реабилитацию после инсульта, который перенёс в 2019 году. Смерть детей значительно отразилась на его здоровье.
По информации StarHit, Чайя Кинг
Семья знаменитого телеведущего не стала давать официальных комментариев.
Как ранее писал NEWS.ru, популярный телеведущий Ларри Кинг перенёс сердечный приступ в апреле 2019 года. Мужчину сразу же госпитализировали. Врачи сделали ему ангиопластику.
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