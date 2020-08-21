Телеведущий Ларри Кинг потерял двоих детей

https://static.news.ru/photo/edb34ff8-e4b8-11ea-a03f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Albin Lohr-Jones/dpa/Global Look Press

Телеведущий Ларри Кинг сообщил об утрате двоих детей. В августе 2020 года скончались его дочь Чайя и сын Эндрю.

Кинг проходит реабилитацию после инсульта, который перенёс в 2019 году. Смерть детей значительно отразилась на его здоровье.

По информации StarHit, Чайя Кинг скончалась после борьбы с онкологией. У неё был рак лёгких. Детали о смерти сына неизвестны. У телеведущего остались ещё трое детей. В частности, речь идёт о Ларри Кинге — младшем, Кэннон Кинг и Чэнсе Кинге.

Семья знаменитого телеведущего не стала давать официальных комментариев.

Как ранее писал NEWS.ru, популярный телеведущий Ларри Кинг перенёс сердечный приступ в апреле 2019 года. Мужчину сразу же госпитализировали. Врачи сделали ему ангиопластику.