Тарасов и Костенко раскрыли имя четвертого ребенка Тарасов и Костенко назвали второго сына Ярославом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Дмитрий Тарасов

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко назвали второго сына, который появился на свет 15 февраля, Ярославом. На своем YouTube-канале супруги опубликовали ролик, в котором поделились, что среди вариантов также было имя Дмитрий.

К выбору имени для сына пара подошла серьезно, многодетные родители подготовили воздушные шарики с мужскими именами, которые вместе с детьми стали лопать на камеру. Отмечается, что у пары есть еще трое общих детей: Милана, Ева и Алексей. У Тарасова также подрастает дочь от первого брака — 15-летняя Ангелина.

Ранее Костенко попала в больницу накануне своего дня рождения. В медучреждение она уехала вместе с новорожденным сыном. Модель поделилась, что не берегла себя и сильно переутомилась.

Ранее певица Ольга Бузова заявила, что не может забыть бывшего супруга Тарасова, именно поэтому она так часто упоминает его. Артистка добавила, что считает нормальным рассказывать и вспоминать о своем прошлом. Бузова призналась, что не может стереть из памяти все произошедшее и считает, что в воспоминаниях нет ничего плохого. Ненормально же, по ее мнению, оскорблять и унижать бывших партнеров.