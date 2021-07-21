«Сын Пьехи — это к Пьехе»: Броневицкая странно высказалась об избитом внуке

Мать певца Стаса Пьехи, российская эстрадная певица и ведущая Илона Броневицкая в беседе с NEWS.ru впервые отреагировала на избиение внука. Бабушка пострадавшего, судя по всему, не в курсе деталей.

Сын Пьехи — это к Пьехе. Он знает что-то, он и скажет. Я не свидетель. Сейчас вот только еду. Я просто была в отъезде, сейчас еду в Москву. Не могу ничего сказать, меня застала эта история не дома. Приеду, поговорю со Стасиком, — странно высказалась Броневицкая.

После инцидента с ребёнком певца разразился скандал вокруг арбитра Владислава Безбородова, обслуживающего матчи Российской премьер-лиги. Сам рефери не принимал в нём участие, интерес к семье обеспечила его супруга Ирина. Бывшая жена Пьехи Наталья Горчакова рассказала, что её сын Петя дружил со средним ребёнком семьи Безбородовых. Дети вместе играли у соседей. Но жена арбитра, судя по всему, изначально невзлюбила Петю и с криками выгнала его со своего участка. Обидевшись, семилетний мальчик карандашом проткнул надувной бассейн семьи Безбородовых.

По версии семьи Стаса Пьехи, в ответ женщина схватила Петю за руку и «со всей силы швырнула на землю ребёнка так, что тот отлетел на два метра». На защиту примчалась бабушка ребёнка. От Ирины досталось и ей: супруга арбитра якобы нанесла ей удар в шею. Пенсионерку госпитализировали в отделение травматологии. Позднее Горчакова опубликовала в своём Instagram видео с высказываниями нападавшей.

Ранее сообщалось, что избившая сына Стаса Пьехи рассказала следователям свою версию инцидента.