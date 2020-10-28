Сябитова дала советы девушкам, как понравиться мужчине на первом свидании

https://static.news.ru/photo/e572369c-191a-11eb-8af7-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Самая известная сваха России и одна из ведущих шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова на своей официальной странице в социальной сети рассказала, что девушка должна сделать, чтобы понравиться мужчине на первом свидании.

Во-первых, сообщила она, стоит помнить, что времена «рыцарей и активных мужчин» давно прошли. В этом Сябитова считает виноватыми «демократические отношения полов».

Сваха подчеркнула, что женщины сегодня не всегда могут адекватно оценить поведение мужчины.

Не стоит быть категоричной в своих требованиях. Действуйте по принципу «Мало хотеть, надо действовать самой». Но при этом не стоит уж так низко опускать собственную планку, попробуйте найти что-то среднее, — написала телеведущая в Instagram.

Сябитова добавила, что мужчинам, с которыми не наблюдаются перспективы развития отношений в сторону брака, нужно сразу давать «от ворот поворот», пишет «Вечерняя Москва».

Как ранее передавал NEWS.ru, Сябитова призналась, что больше всего она боится закрытия своего любимого шоу на Первом канале и сделает всё, чтобы остаться работать на ТВ. По её словам, даже только одна мысль о закрытии «Давай поженимся!» вызывает у неё сильное сердцебиение.