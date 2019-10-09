Актёр Сергей Светлаков впервые продемонстрировал публике своего старшего сына Ивана.
Он опубликовал совместный ролик в
На кадрах артист сообщает о предстоящем футбольном матче между сборными России и Шотландии. Ребёнок сказал, что готов отдать за посещение игры 250 рублей, которые дала ему мама.
Отец забрал у сына деньги и пообещал «безвозмездно» посетить соревнование.
Ранее News.ru писал, что Светлаков решил временно вернуться в «Уральские пельмени» для участия в программе КВН «Вечер встречи выпускников».
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