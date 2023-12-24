«Сваты», развод с Тереховой, Украина: где сейчас актер Николай Добрынин

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Николай Добрынин

Заслуженный артист России Николай Добрынин обрел популярность благодаря роли Митяя в сериале «Сваты». Чем сейчас занимается артист, что известно о его личной жизни?

Чем известен Николай Добрынин

Николай Добрынин родился в Таганроге. После окончания школы он переехал в Москву и поступил в ГИТИС. Получив диплом, артист был принят на службу в театр «Сатирикон» Аркадия Райкина. Там он сыграл Клера в спектакле «Служанки». Эта роль принесла ему известность в столице.

Параллельно с работой в театре Добрынин начал сниматься в кино. Его дебютной ролью стала работа в фильме «Нужные люди». Затем он появился в лентах «Русский регтайм», «Поезд до Бруклина», «На ножах», «Белый танец».

В 2009 году Николай Добрынин получил роль Митяя в сериале «Сваты», которая принесла ему славу. Также артист снялся в ленте «Молодежка», ремейке «Кавказской пленницы» и многих других проектах. На настоящий момент в фильмографии артиста числится 144 работы.

Чем сейчас занимается Николай Добрынин

Николай Добрынин продолжает свою актерскую деятельность. В текущем году с ним вышли сериалы «Эффект домино», «Юность», «Ласт квест» и «Смешная история».

Также артист участвует в постановках театра певицы Надежды Бабкиной «Русская песня». Он занят в спектаклях «Бабий бунт в нашем колхозе», «12 стульев» и «Очень веселые ребята». Добрынин называет себя «патологическим трудоголиком».

«В последнее время я вообще кайф получаю от жизни. Я просыпаюсь и говорю: «Господи, спасибо тебе! Пока все так хорошо, и пускай так оно и остается дальше», — сказал он в эфире «России 1».

Что Николай Добрынин говорил про Украину

В 2014 году Николай Добрынин в интервью украинской прессе рассказал, что еще несколько лет назад приобрел в стране участок земли, однако из-за того, что он нечасто бывает на Украине, он не мог заняться строительством дома.

Также он сообщил, что на Украине родился его брат, из-за чего он считает свою связь с этой страной очень сильной.

«Мой брат, солист Большого театра, родился на Украине, у него даже фамилия другая — Науменко. Так что я с Украиной повязан очень сильными корнями», — отметил Добрынин.

В 2016 году Николай Добрынин попал в санкционный список Украины. Ему был запрещен въезд на территорию страны из-за посещения Крыма.

Что известно о личной жизни Николая Добрынина

Николай Добрынин первый раз женился в студенческие годы на однокурснице и бывшей актрисе Оксане Баршаевой, которая также известна как журналистка Ксения Ларина (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Они развелись спустя пять лет брака.

Второй женой артиста была дочь актрисы Маргариты Тереховой Анна Терехова. Добрынин усыновил ее сына Михаила. Мальчик прожил с отчимом до 16 лет. Эти отношения также закончились разводом.

В 2002 году Николай Добрынин женился на Екатерине Комиссаровой. Сейчас она работает помощником режиссера в театре Романа Виктюка. В этом браке у супругов родилась дочь Нина.

«Несмотря на то что Катю любил, жениться не собирался. Дважды уже ходил в ЗАГС — сколько можно?! Чего хотел? Да просто вместе жить, нам было хорошо. Но Катина бабушка, которую я обожал, сказала: „Не позорь ты внучку мою единственную“», — рассказал он 7days.ru.

У Николая Добрынина есть небольшая квартира на окраине Москвы, которую он показал в эфире программы «Идеальный ремонт».

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