Супруга Меладзе показала, как её муж чистит картошку

https://static.news.ru/photo/8718a5ce-16b6-11eb-adfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева выложила в своём Instagram видео. На кадрах певица запечатлела, как её супруг, певец Валерий Меладзе, чистит картошку к ужину.

Певец находится на кухне. Ранее стало известно, что концерт исполнителя перенесли из-за коронавируса, поэтому он остался с супругой дома.

Муж дома, ужин готовит, — написала Джанабаева в социальной сети.

Поклонники артистов восхищённо оценили семейное видео. Кто-то даже отметил, что Меладзе очень «искусно» чистит картошку, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что группа «ВИА Гра» представила публике свой новый трек под названием «Рикошет». Песня появилась 23 октября на YouTube-канале продюсерского центра Meladze Music.

Причём композитор и продюсер Константин Меладзе песню представил, но не показал, кто её поёт.