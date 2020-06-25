Суд раскрыл прозвище Илона Маска, данное актрисой Эмбер Хёрд

https://static.news.ru/photo/3d268dc8-b6f8-11ea-8c28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kim Shiflett/Global Look Press

Бывшая жена актёра Джонни Деппа Эмбер Хёрд ласково называла основателя компании SpaceX Илона Маска «человеком-ракетой» (rocketman). Именно так предприниматель был записан у неё в телефоне.

Эти данные стали известны на суде по иску Деппа к экс-супруге, благодаря представленной переписке между Хёрд и Маском. Девушка отправила бизнесмену сообщение 22 мая 2016 года, на следующий день после того, как Депп якобы избил её с помощью телефона. Тогда Хёрд призналась, что хочет развестись с актёром, а Маск предложил ей охрану.

Ранее один из соседей Деппа заявил, что в Хёрд занималась групповым сексом с актрисой Карой Делевинь и Маском. Оргия якобы проходила в доме актёра, когда тот был на съёмках. Бизнесмен опроверг эту информацию. По его словам, он начал встречаться с Хёрд через месяц после её развода, а с Карой Делевинь они просто друзья.

Депп и Хёрд поженились в феврале 2015 года. В 2016 году Хёрд обвинила Деппа в избиениях и подала на развод. После этого актёр также обратился в суд с иском на $50 млн из-за статьи, в которой Хёрд называет себя жертвой домашнего насилия. Актёр считает слова бывшей жены клеветой.

Как ранее писал NEWS.ru, что адвокаты Деппа заявили, что Хёрд ударила его дверью по лицу.