«Стричь кусты»: Лолита раскрыла планы на будущее Лолита пошутила о планах создать ИП, чтобы стричь кусты на участках коллег

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская рассказала на пресс-завтраке телеканала «МУЗ-ТВ», что в будущем планирует создать видео на записанный в декабре трек, а также рассказала о желании стричь кусты. Певица в шутку заявила о намерении открыть еще одно ИП и работать на земельных участках своих коллег.

В планах снять видео, ну и больше пока никаких планов нет. Мне так понравилось стричь кусты, думаю, что я открою еще одно ИП и будут ходить по своим коллегам, и чистить их участки, — сказала Лолита.

Ранее стало известно, что Лолита вернулась в Россию. В социальных сетях певица рассказала, что занялась садоводством и показала, как обрезала фикусы в своей московской квартире, попросив вернуть ее на работу. 60-летняя исполнительница пригрозила, что в противном случае возьмет секатор и пойдет стричь кусты на улицу.

По мнению продюсера Павла Рудченко, чтобы Лолита Милявская могла вновь вернуться на сцену, должно пройти определенное время. По его словам, певице стоит поступить так, как это делают другие артисты. В качестве примера он привел Анну Асти. Рудченко предложил Лолите попробовать открыть благотворительный фонд либо начать вести общественную деятельность.