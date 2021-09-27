Стоянов оценил желание Делона быть похороненным вместе с собакой

Один из создателей юмористической программы «Городок» Юрий Стоянов раскритиковал желание французского актёра Алена Делона быть похороненным вместе со своей любимой овчаркой. Как пояснил народный артист России «Царьграду», сам бы он никогда не попросил о таком.

Сообщалось, что после перенесённого инсульта Делон заявил, что если он умрёт раньше собаки, то её нужно усыпить и положить с ним в могилу.

Стоянов отметил, что при всём его уважении к французу, такую позицию он не разделяет.

Я никогда не попрошу усыпить собаку, чтобы положить вместе со мной. Пусть она живёт после меня. Если так сложится, — подчеркнул Стоянов.

По мнению артиста, Делон сказал такие слова абсолютно искренне, потому что он действительно любит животных. По его словам, актёр в них видит партнёров, друзей, которые не предают, и каждый раз он прощался со своими четвероногими друзьями, как бы теряя частицу себя.

Как сообщалось, за всю жизнь у французского актёра Алена Делона, от красоты и харизмы которого сходили с ума миллионы женщин по всему миру, было больше 40 собак. Он так любит животных, что в данный момент является владельцем пяти питомников для них. Компанию же актёру на постоянной основе составляет пёс по кличке Лубо. Ему в этом году исполнилось пять лет.