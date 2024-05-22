Стилист Карина Нигай назвала актуальные тренды сезона Стилист Нигай: мода на оверсайз прошла

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Карина Нигай

В этом сезоне главными трендами являются бельевой стиль, рюши и корсеты, заявила стилист Карина Нигай в беседе с корреспондентом NEWS.ru на Русской музыкальной премии телеканала RU.TV, которая проходит во Дворце Ирины Винер. По ее словам, мода на оверсайз-одежду отошла на второй план.

Сейчас все переходит в женственность, в приталенность, в корсеты. Чем больше девушка демонстрирует свою фигуру, тем это выглядит актуальнее, — отметила стилист.

Ранее стилист и шоумен Сергей Зверев заявил, что тренд на открытый живот является раздражающим, поскольку одежда с такой посадкой идет далеко не всем. Он добавил, что его также «бесят» тренды на брекеты, татуировки и нестандартные брови. Ответ Зверева прервало появление на красной дорожке актрисы Агаты Муцениеце. Оценивая образ артистки, он отметил: «Прямо все как я люблю».

До этого модный эксперт Елена Шерипова рекомендовала выбирать качественный трикотаж, например поло с коротким рукавом, чтобы одеваться в стиле old money. По ее словам, для стиля «тихая роскошь» ключевым является подбор вещей из натуральных материалов.