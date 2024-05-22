«Бесит!»: Зверев назвал три раздражающих тренда в моде Зверев назвал раздражающими тренды на открытый живот и брекеты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сергей Зверев

Тренд на открытый живот являются раздражающим, поскольку одежда с такой посадкой идет далеко не всем, заявил стилист и шоумен Сергей Зверев на русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, которая проходит в Дворце Ирины Винер. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, он добавил, что его также «бесят» тренды на брекеты, татуировки и нестандартные брови.

Бесит? Бесит открытый живот — не всем идет. Очень бесит открытый живот: как раз открывают те, кому нельзя. Брекеты бесят. Татуировки, которые синеют, синюшные брови, синевато-сероватые брови, монобровь черная, — бесит! — сказал он.

Ответ Зверева прервало появление на красной дорожке актрисы Агаты Муцениеце. Оценивая образ артистки, он отметил: «Прямо все как я люблю».

Зверев ранее заявил, что людям необходимо вернуть трепетное отношение к театру и музыке и возродить у них привычку ответственно подходить к подбору одежды для важных вечерних событий. По его словам, сегодня культура ношения одежды изменилась и люди перестали хорошо одеваться даже для посещения Большого театра.

Стилист добавил, что люди перестали задумываться об одежде для выхода в свет. По его словам, остался лишь небольшой процент людей, сохраняющих изысканность в этом вопросе. В итоге Зверев призвал вернуть времена, когда зрители с трепетом относились к музыке и театру в целом.