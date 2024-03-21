Зверев оценил наряды зрителей Большого театра Сергей Зверев: надо вернуть трепетное отношение людей к театру

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Зверев

Людям необходимо вернуть трепетное отношение к театру и музыке и возродить у них привычку ответственно подходить к подбору одежды для важных вечерних событий, заявил в беседе с НСН известный российский стилист и шоумен Сергей Зверев. По его словам, сегодня культура ношения одежды изменилась и люди перестали хорошо одеваться даже для посещения Большого театра.

В советское время пойти в Большой театр — как на Луну слетать, такая подготовка! Женщины шили себе платья, это было событие. <...> Что сейчас происходит? Есть люди, которые как будто в теннис поиграли и быстро в том же трико с вытянутыми коленками, маечке паленой с короткими рукавами пришли на спектакль, — возмутился Зверев.

Он добавил, что люди перестали задумываться об одежде для выхода в свет. По словам стилиста, остался лишь небольшой процент людей, сохраняющих изысканность в этом вопросе. В итоге Зверев призвал вернуть времена, когда зрители с трепетом относились к музыке и театру в целом.

Ранее стилист Анна Скороходова назвала женственность главным модным трендом весны этого года. По словам специалиста, мешковатые оверсайз-образы уступают место полуприталенным и приталенным силуэтам.